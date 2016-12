Inter-Lazio, Andreolli: "Rabbia per fare punti stasera. Conosciamo le loro debolezze"

21/12/2016 20:10

INTER LAZIO ANDREOLLI / Marco Andreolli, difensore centrale dell'Inter, ha parlato ai microfoni di 'Premium Sport' prima della sfida di stasera contro la Lazio: "E' una gara importante. Veniamo da un momento positivo e vogliamo continuare. Sappiamo che troviamo una squadra notevole che ha fatto una prima parte di stagione buona. Abbiamo preparato i loro punti di forza, metteremo in campo concentrazione e rabbia per fare punti e tornare in alto. Il presidente è stato carino, è venuto a salutarci e la sua presenza qui stasera è importante".

O.P.