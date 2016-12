SONDAGGIO CM.IT - Calciomercato, l'Inter campione di...flop!

21/12/2016 19:47

CALCIOMERCATO INTER FLOP / Si avvicina il calciomercato invernale, passaggio importante per mettere a segno colpi ma anche rischio flop dietro l'angolo. Ne sa qualcosa l'Inter che è stata giudicata dagli utenti della pagina Facebook di Calciomercato.it il campione di flop: un vero e proprio plebiscito di voti per la società nerazzurra relativamente agli affari sballati delle ultime due stagioni. Del resto di flop arrivati alla Pinetina se ne contano molti: non si può non partire da Gabigol che con i suoi quasi trenta milioni spesi e i 16 minuti giocati non ha certo rispettato le attese. Arrivato tra tanti clamori nel calciomercato Inter, il brasiliano non è stato tenuto in considerazione da de Boer prima e Pioli poi. Lui come Kondogbia, arrivato lo scorso anno, Jovetic e altri ancora: la lista di acquisti non riusciti in casa nerazzurra è lunga.

Tra le big dietro all'Inter, ma molto distaccata per voti, c'è la Roma: Doumbia su tutti è il flop più clamoroso della recente storia giallorossa, con la società capitolina che quest'anno ha investito una discreta cifra per portare in Italia Gerson, non raccogliendo finora grandi frutti.

Calciomercato, non solo Inter: flop anche per Roma e Milan

Il podio è chiuso dal Milan che vive ancora un periodo di transizione e tra mille difficoltà non ha mancato di fallire qualche affare: quest'estate si possono citare gli arrivi di Sosa e Gomez, mentre non è da dimenticare il flop del ritorno di Balotelli.

In coda troviamo Napoli e Lazio: gli azzurri hanno speso 10 milioni di euro per Tonelli, mai impiegato da Sarri, mentre hanno dovuto dar via Valdifiori arrivato nell'estate 2015, dopo un anno di panchina; per i biancocelesti, invece, il flop recente più importante risponde al nome di Kishna.

B.D.S.