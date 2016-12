21/12/2016 19:53

CALCIOMERCATO UDINESE JOAO PEDRO / Stando a quanto riporta 'Sky Sport', l'Udinese si sarebbe fatta avanti per Joao Pedro, esterno classe '96 del Palmeiras. Il laterale piace alla società friulana che a gennaio potrebbe addirittura affondare il colpo e portarsi a casa il brasiliano dal passaporto comunitario. L'interesse per il calciatore risale alla scorsa estate, come ampiamente anticipato dalla nostra redazione.

O.P.