Genoa, sfida al Sassuolo per Aquilani. C'è anche la Spagna

21/12/2016 19:24

CALCIOMERCATO AQUILANI GENOA SASSUOLO / Alberto Aquilani potrebbe lasciare il Pescara all'inizio della sessione invernale ed accasarsi a costo zero in un altro club. Il centrocampista infatti va verso la rescissione del contratto con la società abruzzese e alcune squadre avrebbe già fatto un pensierino sull'ex Roma e Juventus. Genoa e Sassuolo potrebbero muoversi: i primi per via del possibile addio di Rincon, i secondi a causa dei tanti infortuni in mezzo al campo. In Spagna intanto anche il Las Palmas ha chiesto informazioni, a riportarlo è 'Sky Sport'.

O.P.