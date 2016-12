22/12/2016 02:49

CALCIOMERCATO AMBURGO/ Timm Klose potrebbe tornare a giocare in Bundesliga: come riportato dal 'Mirror', il difensore austriaco del Norwich è finito nel mirino dell'Amburgo. Il club tedesco punta a rinforzare il pacchetto arretrato in vista della seconda parte di stagione.

S.F.