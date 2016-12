Sassuolo, addio Politano? Su di lui Premier League e Liga

21/12/2016 18:53

CALCIOMERCATO SASSUOLO POLITANO / Colpi da campioncino ed un ruolino di marcia interessante per Matteo Politano, esterno d'attacco del Sassuolo, adesso fermo ai box per un infortunio. Prestazioni che non sono passate inosservate al Middlesbrough ed all'Atletico Madrid che sarebbe molto interessati al talento degli emiliani, già seguito dal vivo in un paio di occasione, come riporta 'Sky Sport'. Al momento la società non è intenzionata a vendere uno dei suoi gioielli, però in futuro se arriverà un'offerta adeguata le parti potrebbero sedersi ad un tavolo e trattare.

O.P.