22/12/2016 03:32

RIVER PLATE GALLARDO / Sarà ancora Gallardo a guidare il River Plate: l'allenatore, accostato anche all'Atletico Madrid per il dopo Simeone, ha annunciato la sua permanenza sulla panchina del club argentino. In conferenza stampa il tecnico ha spiegato: "Non sono stati giorni facili, ho riflettuto e deciso che resterò un altro anno qui. Questo è quello che mi dice di fare il mio cuore, è quello che sento".

B.D.S.