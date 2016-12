Inghilterra, bufera su Norwood: vestito razzista alla festa di Natale

21/12/2016 18:30

INGHILTERRA NORWOOD RAZZISMO / Oltremanica l'attaccante del Tranmere, James Norwood, sta diventando piuttosto popolare nelle ultime ore, tuttavia non per un suo exploit sul campo. Il 26enne infatti alla festa di Natale del club si è presentato vestito da venditore di occhiali da sole, dipingendosi per l'occasione la faccia di nero: trovata postata anche su tutti i suoi profili social. E' bastato poco prima che gli utenti di Twitter ed Instagram condannassero il gesto del centravanti, ritenuto ovviamente di cattivo gusto e razzista.

Il giocatore dopo l'ondata di insulti è stato costretto a cancellare il contenuto, ma ha comunque risposto a chi lo critica: "Chiarisco che non sono razzista, la gente è impazzita". Su Twitter però allo stesso tempo ha postato una foto che ritrae un ragazzo che si fa spazio in mezzo a dei laser, commentando: "Provando a fare una battuta che non offenda nessuno nel 2016". Razzista forse no, pentito nemmeno.

