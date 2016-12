Calciomercato Cagliari, futuro Rastelli: Giulini ha deciso

21/12/2016 18:28

CALCIOMERCATO CAGLIARI RASTELLI / Tommaso Giulini conferma Massimo Rastelli: durante il discorso in occasione del brindisi di Natale, il presidente del Cagliari ha parlato anche dell'allenatore sardo. Il patron rossoblu ha spiegato che la società "non ha contattato nessun allenatore". "I nomi che circolano non sono stati avvicinati da me o dal direttore sportivo. Siamo reduci da due sconfitte ma quest'anno abbiamo conquistato la promozione e i 20 punti in classifica sono in linea con i nostri programmi. Magari con qualche episodio a nostro favore, come l'espulsione di Di Gennaro contro il Pescara e il rigore dato e poi tolto a Empoli, si farebbero altri discorsi".

Calciomercato.it vi ha parlato dell'ipotesi De Biasi per il Cagliari in caso di eventuali crolli improvvisi della società sarda.