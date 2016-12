Inter, Gollini strizza l'occhio ai nerazzurri: "Mi ispiro ad Handanovic"

21/12/2016 18:33

CALCIOMERCATO INTER GOLLINI / Gollini è uno dei nomi accostati alla porta dell'Inter in questi ultimi giorni. Il portiere italiano, oggi in forza all'Aston Villa, ha parlato dei suoi modelli: "A chi mi ispiro? Sicuramente ad Handanovic - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Ha uno strapotere fisico eccezionale, poi a Courtois e ovviamente a Buffon, che nonostante l'età ha ancora dei colpi incredibili e riesce a fare cose che solo lui è in grado di fare".

M.S.