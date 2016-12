Cagliari-Sassuolo, i convocati di Di Francesco: situazione complicata

21/12/2016 18:16

CAGLIARI SASSUOLO CONVOCATI DI FRANCESCO / Il tecnico del Sassuolo, Eusebio Di Francesco, ancora non può sorridere in quanto dalla lista dei convocati diramata sul sito dei neroverdi possiamo notare le tante assenze in rosa. Di seguito la lista completa degli uomini che partiranno per la trasferta di Cagliari:



Pomini, Consigli, Pegolo; Antei, Peluso, Acerbi, Lirola, Terranova, Erlic, Dell'Orco, Adjapong; Pellegrini, Sensi, Mazzitelli, Franchini, Sarzi; Iemmello, Matri, Defrel, Pierini, Ricci, Ragusa.

O.P.