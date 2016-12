21/12/2016 18:07

ROMA NAINGGOLAN DE ROSSI TOTTI/ Ottime notizie per Luciano Spalletti arrivano dall'ultimo allenamento giallorosso prima di Roma-Chievo. Alla seduta odierna hanno infatti preso parte gli acciaccati De Rossi, Nainggolan e Totti. I tre giallorossi hanno lavorato in gruppo e la loro presenza per domani nella lista dei convocati non sembra a questo punto in dubbio, a meno di misure cautelative.

D.T.