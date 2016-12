Juventus, Evra fa scuola: Dani Alves lavapiatti cantante

21/12/2016 18:04

JUVENTUS DANI ALVES / I video di Patrice Evra sono diventati ormai un cult e i suoi compagni di squadra iniziano anche ad imitarlo. Ci ha provato Dani Alves, attualmente fermo per infortunio: uno stop forzato che non gli ha certo tolto il sorriso e la voglia di scherzare. Così sul profilo Instagram dell'esterno della Juventus è comparso un video tutto da ridere: nel filmato si vede Dani Alves lavare i piatti a ritmo di musica. Immagini destinate a fare concorrenza a quelle di Evra. Chi vincerà il derby canoro in bianconero?

B.D.S.