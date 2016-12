Cagliari-Sassuolo, i convocati di Rastelli: c'è Murru

21/12/2016 17:49

CAGLIARI SASSUOLO CONVOCATI / Massimo Rastelli ha diramato la lista dei convocati per Cagliari-Sassuolo, sfida in programma domani sera e valida per la 18a giornata di Serie A: i sardi dovranno fare a meno dell'infortunato Melchiorri ma recuperano Murru dopo una lunga assenza. Ecco la lista completa: Crosta, Rafael e Storari; Bittante, Bruno Alves, Capuano, Ceppitelli, Murru, Pisacane, Salamon; Barella, Dessena, Di Gennaro, Joao Pedro, Munari, Padoin, Tachtsidis; Borriello, Farias, Giannetti, Sau.

B.D.S.