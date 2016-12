Napoli, Behrami: "Azzurri presto vinceranno ma la Juve ha un'altra mentalità. Mazzarri? E' più tranquillo"

21/12/2016 16:15

NAPOLI BEHRAMI - Dal luglio del 2015, Valon Behrami veste la maglia del Watford. Tuttavia, il nazionale svizzero non ha dimenticato il Napoli: "Lo seguo sempre, è molto divertente da vedere. Sta facendo qualcosa di incredibile in questi due anni, la squadra più spettacolare d’Europa: per vederlo vincere è soltanto questione di tempo - ha sottolieato il centrocampista ai microfoni di 'Radio CRC' - Dopo l'arrivo di Sarri c'è stata una rivoluzione, tutti sono stati rivalutati. L’anno scorso è stato un campionato di transizione, molte grandi squadre hanno faticato molto, il Leicester ha trovato un anno fantastico, in Italia è molto difficile che accada questo anche perché dal punto di vista economico c’è molta e troppa differenza tra le squadre piccole e squadre grandi. La partita di domani con la Fiorentina sarà molto spettacolare. I 'Viola' non sono nel loro momento migliore ed il Napoli sta giocando in maniera fantastica, vedo favoriti gli azzurri. Scudetto? La Juventus ha una mentalità diversa, ma il Napoli deve crederci".

Passando poi all'esperienza personale in Inghilterra, Behrami ha proseguito: "Abbiamo fatto un dei buoni risultati con il Watford, anche se ora non è uno dei nostri momenti migliori. In Inghilterra c’è una bella atmosfera a Natale, è proprio questa la particolarità, mi manca un po stare in famiglia visto che è una cosa unica. Mazzarri è in un contesto nuovo e che gli piace, ha voglia di fare bene, è più tranquillo. E' lo stesso di quand'era a Napoli, sempre affamato. In Inghilterra non c’è il peso mediatico che c’è in Italia, per questo anche noi giocatori siamo più tranquilli".

F.S.