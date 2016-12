Fiorentina, infortunio Borja Valero: il comunicato UFFICIALE

21/12/2016 17:34

FIORENTINA BORJA VALERO / Neanche contro il Napoli Paulo Sousa potrà contare su Borja Valero: il centrocampista spagnolo è ancora alle prese con il problema fisico subito nell'ultimo match della fase a gironi di Europa League contro il Qarabag dello scorso 8 dicembre. Come si legge sul comunicato diramato dalla Fiorentina, Borja Valero "sta proseguendo le terapie in seguito alla contusione muscolare al soleo dx subìta durante la gara di Europa League contro il Qarabag lo scorso 8 Dicembre. Per quanto il quadro clinico sia migliorato, persiste una limitazione all'esecuzione dell'attività fisica massimale e pertanto Borja Valero non sarà disponibile per la gara di domani".

B.D.S.