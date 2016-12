Calciomercato Juventus, il Real fa paura: ecco il piano per Dybala

21/12/2016 17:23

JUVENTUS REAL MADRID DYBALA / La decisione del TAS di ridurre la sanzione al Real Madrid non è stata accolta con grande entusiasmo in Catalogna, ma anche la Serie A non può dormire sonni tranquilli. Zinedine Zidane, infatti, ha diversi obiettivi di calciomercato nel nostro campionato. Uno dei principali è sicuramente Paulo Dybala. Per rinforzare il reparto avanzato, la compagine spagnola ha da tempo messo nel mirino sia la punta argentina che Aubameyang e spera di poter ingaggiare uno dei due talenti la prossima estate.

Real Madrid Dybala, Zidane sacrifica due giocatori

Entrambe le operazioni richiederebbero uno sforzo economico notevole ed è per questo che Florentino Perez sta pensando di finanziare l'innesto offensivo con alcune cessioni importanti. Secondo 'Olé', i due sacrificati saranno quasi sicuramente James Rodriguez e Isco e almeno uno dei due giocatori, più verosimilmente il colombiano, potrebbe partire già a gennaio. Il pressing iberico potrebbe, dunque, diventare più insistente nei prossimi mesi. Non a caso una delle priorità del calciomercato Juventus è proprio quella di perfezionare il rinnovo con Dybala nei primi mesi del 2017. L'accordo definitivo non è ancora arrivato, ma la volontà di rinnovare è comune.

D.T.