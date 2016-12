Calciomercato Juventus, piace Petagna. L'Atalanta rifiuta anche l'Inter

Federico Scarponi

22/12/2016 04:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS PETAGNA INTER ATALANTA / La Juventus ha da mesi messo gli occhi sui talenti dell'Atalanta, esplosi nel corso di questa stagione, grazie al lavoro e al coraggio di Gasperini, che li ha lanciati in campo, portando il club al sesto posto.

Ultimo della lista in ordine temporale è Andrea Petagna, con l'Inter che si è aggiunta al novero delle concorrenti. Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', nerazzurri e bianconeri sarebbero pronti a privare Gasperini della propria punta, che ha ormai ufficialmente 'rubato' il posto da titolare dalle mani di Paloschi.

Come confermato ieri sera nel post gara dallo stesso tecnico, fino a giugno nessun giocatore dirà addio alla piazza orobica. La società non intende infatti neanche sedersi al tavolo delle trattative. L'unico obiettivo è arrivare il più in alto possibile in campionato, senza dover discutere di cessioni o semplici opzioni.

L.I.