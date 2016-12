Calciomercato Pescara, con Aquilani è già finita: pronta la risoluzione

Martin Sartorio (Twitter: @SartorioMartin)

21/12/2016 17:02

PESCARA AQUILANI RISOLUZIONE / L'avventura di Alberto Aquilani con la maglia del Pescara è arrivata alla conclusione. Il centrocampista e il club abruzzese - secondo quanto riportato da 'Gazzamercato.it' - sono pronti a dirsi addio. L'ufficialità sulla risoluzione del contratto è attesa già per le prossime ore. Finisce così dopo solo 4 mesi la nuova esperienza in Italia per Aquilani.

Alla base della conclusione del rapporto tra il centrocampista, che dovrebbe già saltare la delicata sfida contro il Palermo, ci sarebbero i risultati negativi ottenuti fin qui.

Calciomercato Pescara, addio Aquilani: la 'rivoluzione' parte da qui

In casa Pescara, come ha lasciato intendere il presidente Sebastiani, è pronta una rivoluzione. Il calciomercato Pescara oltre all'addio di Aquilani, prevederà certamente tante altre partenze e molti altri arrivi. La situazione difficile degli abruzzesi, ultimi senza nessun successo sul campo (l'unica vittoria è arrivata a tavolino contro il Sassuolo) porterà a drastici cambiamenti e alla partenza di pedine importanti come magari Zampano, che piace a Sampdoria e Fiorentina. Tra i primi ad arrivare potrebbe essere, invece, Bartosz Bereszynski, che ha ricevuto offerte da Pescara e Sampdoria.

Scontato lo sbarco in Abruzzo di un vero bomber: i maggiori problemi Massimo Oddo, infatti, li ha avuti proprio con il reparto d'attacco. Caprari, Manaj (non convocato per Palermo per influenza ma non si escludono altri problemi) e Bahebeck non hanno dato alla causa quanto sperato e proprio questo l'ex Milan da gennaio quasi certamente potrà contare su un nuovo centravanti. I rumors del calciomercato hanno accostato al club diversi nomi tra i quali quelli di Ganz del Verona, Giannetti del Cagliari, l'ex Atalanta Denis e Budimir.