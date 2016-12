Coppa Italia Primavera: trionfo Roma nel derby, l'Inter rimonta l'Atalanta

21/12/2016 16:41

COPPA ITALIA PRIMAVERA QUARTI / Era il derby tra Roma e Lazio la partita più attesa dei quarti di finale di coppa Italia primavera che si sono disputati questo pomeriggio: il derby capitolino non ha certo deluso le attese con una partita molto accesa. Le news Roma raccontano di un risultato già deciso alla mezzora ma anche di brutte entrate (quella di Rossi su Marchizza costerà l'espulsione al calciatore biancoceleste) e di tensione a fine gara quando Bari si becca un cartellino rosso dopo uno scambio di battute acceso con la tifoseria avversaria.

Ma non solo derby nel programma dei quarti di finale di Coppa Italia Primavera, un appuntamento importante anche per gli scounting che vanno a caccia dei possibili colpi del calciomercato del futuro. Può festeggiare l'Inter che ribalta il match contro l'Atalanta: al vantaggio di Zambatara rispondono Emmers e Zonta sul finire di primo tempo. Nella ripresa poi il sigillo finale firmato Rivas. Altro successo quello dell'Entella contro il Torino: Ganea e Mota decidono il match nella ripresa ed è inutile il rigore della speranza realizzato da Berardi a cinque minuti dalla fine. Troppo tardi per i sogni di rimonta granata. Finale al cardiopalma tra Empoli e Fiorentina: le due squadre sono arrivate ai supplementari dopo che i tempi regolamentari si sono chiusi sull'1-1 (Pinto e Olivieri i marcatori). Quando tutto lasciava presagire che anche al 120' si arrivasse in parità, ecco il gol di Mosti che fa volare i viola in semifinale.

Coppa Italia Primavera, tutti i risultati

Roma-Lazio 5-0: 13', 36' e 55' Soleri, 28' Tummiello, 30' Frattesi

Empoli-Fiorentina 1-2 18' Pinto (F), 47' rig. Olivieri (E), 120' Mosti (F)

Inter-Atalanta 3-1: 9' Zambataro (A), 40' Emmers (I), 47' Zonta (I), 85' Rivas (I)

Torino-Entella 1-2: 49' Ganea (E), 79' Mota (E), 85' rig. Berardi (T)

