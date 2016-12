21/12/2016 16:58

JUVENTUS BRIGNOLI TRAPANI / Potrebbe tornare presto in Italia Alberto Brignoli. Il giovane portiere, che la Juventus in estate ha ceduto in prestito al Deportivo Leganes, piace in serie B. Il calciatore - secondo quanto riportato da 'gazzamercato.it' - sarebbe finito nel mirino di Trapani e Pro Vercelli.

M.S.