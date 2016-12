21/12/2016 16:45

VILLARREAL SORIANO BARCELLONA / Roberto Soriano è pronto a fare il salto di qualità. Il centrocampista del Villarreal, che lo ha prelevato in estate per 14 milioni di euro, è finito nel mirino dei grandi club spagnoli. Il calciatore, che in stagione ha realizzato 4 gol e 4 assist in Liga, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', sarebbe seguito con attenzione da Atletico Madrid e Barcellona.

M.S.