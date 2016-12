Roma-Lazio 5-0, succede di tutto: goleada, fallacci e tensione

21/12/2016 16:05

ROMA LAZIO PRIMAVERA / Succede di tutto nel derby Primavera tra Roma e Lazio: cinque gol, due espulsi, fallacci e tensione. La partita vera e propria dura meno di un tempo: al 36' il tabellino segna già 4-0 per i giallorossi con la doppietta di Soleri (realizzerà poi il terzo gol personale nella ripresa per il 5-0 definitivo) e i gol di tumminello e Frattesi. Il match però si incattivisce ed arriva così un fallaccio di Rossi su Marchizza: rosso diretto per l'attaccante della Lazio che ora rischia una lunga squalifica. Al fischio finale poi ancora tensione con il calciatore biancoceleste Bari che battibecca con i tifosi avversari e viene espulso anche lui.

B.D.S.