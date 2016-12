Manchester United, agente Ibrahimovic: "Niente Cina, resta ancora un anno"

21/12/2016 16:14

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC RAIOLA / Zlatan Ibrahimovic continuerà a giocare con il Manchester United. L'attaccante svedese classe 1981, che per anni ha movimentato il calciomercato, non cederà alle lusinghe cinesi restando a vestire la maglia dei 'Red Devils'. Ad ammetterlo è il suo procuratore, Mino Raiola: "Ci sono grandi possibilità che rimarrà un secondo anno - ammette l'agente ai microfoni di 'TalkSport'- Lo avevamo già aggiunto al contratto, quindi non c'è nulla di nuovo. Noi e il Manchester United siamo molto felici di questo".

IPOTESI CINESE - "E' una possibilità che c'è stata anche la passata stagione ma il ragazzo ha voluto venire in Inghilterra. Zlatan non è ancora finito, è ancora lui. Ha ancora il fuoco dentro e vuole continuare a vincere. Se fosse solo questione di soldi non sarebbe al Manchester United".

Manchester United, Ibrahimovic non si muove: prima occorre vincere

Uno dei più importati colpi dell'ultimo calciomercato Premier League è stato certamente Zlatan Ibrahimovic. Dopo 180 partite con la maglia del Psg con cui ha realizzato ben 156 reti ha deciso di accettare la sfida del Manchester United. In casa 'Red Devils' le cose, almeno per il momento, nonostante gli arrivi anche di Pogba e Mourinho, non stanno andando come ci si aspettava. Il bomber svedese, nonostante i suoi 35 anni, non ha deluso le attese. Le reti in campionato sono ben 11, con 7 centri nelle ultime sei partite giocate. Un bottino, quest'ultimo, che ha permesso al Manchester United di risalire fino al sesto posto ma i punti di distacco dal Chelsea capolista, 14, sono davvero troppi per uno abituato a vincere come Zlatan Ibrahimovic. Difficile quindi che l'attaccante svedese decida di lasciare gli inglesi senza prima aver lasciato il segno come ha sempre fatto in passato con le sue squadre.

M.S.