Calciomercato, ESCLUSIVO: sfida tra il Pescara e la Samp per Bereszynski

ESCLUSIVO

Dal corrispondete dalla Polonia, Emil Kaminski

21/12/2016 16:02

BERESZYNSKI SAMPDORIA / Un altro polacco come Bartosz Bereszynski può sbarcare in Serie A. Il difensore del Legia Varsavia ha ricevuto infatti offerte dal Pescara, dalla Sampdoria e dall'Aston Villa. Con la maglia blucerchiata, gioca già il suo connazionale Linetty. I due hanno condiviso l'esperienza del Lech Poznan. Bereszynski in questa stagione si è messo in mostra in Champions contro il Real Madrid (3-3 a Varsavia), e in occasione della vittoria contro lo Sporting Lisbona. Dopo l'ultima partita contro il Gornik Lęczna ha dichiarato: "Sono pronto per le prossime sfide. Ho fatto grandi risultati a Varsavia, e vorrei provare un altro campionato dal livello più alto". Anche il presidente della Legia, Boguslaw Lesniodorski, ha confermato che il difensore può andare via.