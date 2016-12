VIDEO - LE ULTIME DI CM.IT - Il telegiornale pomeridiano del 21 dicembre

21/12/2016 15:49

ULTIME CM.IT TELEGIORNALE / Torna il quotidiano appuntamento con le ultime di Calciomercato.it: come di consueto la nostra redazione vi offre gli ultimi aggiornamenti provenienti dal mondo del calciomercato. A tenere banco è il sogno Verratti per l'Inter: l'agente del centrocampista del Paris Saint-Germain ha aperto la porta a un trasferimento in nerazzurro. Juventus e Roma si contendono invece il talento del RB Lipsia Forsberg, come anticipato da Calciomercato.it. Sempre i bianconeri dovranno, invece, rinunciare a Tolisso almeno a gennaio: il Lione non ha intenzione di cedere il centrocampista, in estate vicino al Napoli, nella sessione invernale della campagna trasferimenti. Infine, insidia Zenit per il Milan: i russi vogliono Rodrigo Caio anche se il calciatore non sembra intenzionato ad accettare l'offerta del club di San Pietroburgo.

B.D.S.