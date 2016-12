Sampdoria-Udinese, Giampaolo: "Delneri un maestro. Contro il Chievo miglior gara stagionale"

21/12/2016 15:53

SAMPDORIA-UDINESE GIAMPAOLO - Dopo le sconfitte contro Lazio e Chievo, la Sampdoria di Giampaolo riparte dalla sfida di domani contro l'Udinese, valevole per il 18esimo turno della Serie A. Oggi, vigilia del match, il tecnico dei blucerchiati ha incontrato i giornalisti nella consueta conferenza della vigilia.

"Confermo ciò che avevo detto dopo la partita contro il Chievo, anche in funzione di quello che ci hanno detto i dati analizzati in questi giorni. Dal punto di vista fisico e come performance, dal punto di vista della capacità di mantenere l'alta intensità, contro i gialloblu abbiamo fatto una delle migliori, se non la migliore partita della stagione - ha evidenziato Giampaolo ai cronisti presenti - A parte i due infortuni tecnici e la mancanza di un pizzico di cinismo, abbiamo fatto molto di buono. Domani abbiamo l'opportunità di azzerare le cose e rimetterle a posto. Una eventuale vittoria ci farebbe quasi chiudere un girone d'andata ottimo. Con alti e bassi, ma anche caratterizzato da una grande sintonia verso il nostro pubblico. Le nostre energie vanno quindi convogliate verso domani, per una partita che ci può permetterci di riscattare le ultime due giornate. Delneri? Ha sempre avuto squadre molto riconoscibili, ci ha insegnato tanto. Anche io ho imparato molto da lui. L'Udinese ancora non esprime la sua identità tipica, loro però sono pratici e capaci di esprimersi ottimamente nelle ripartenze. Se non saremo bravi a dare tranquillità e fare circolare bene il pallone, diventerà una partita complicata, perché loro sono capaci a fare densità. Serviranno pazienza, lucidità e intuizione".

F.S.