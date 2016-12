21/12/2016 15:20

CALCIOMERCATO BATSHUAYI / Il Milan ha sondato Batshuayi qualche mese fa, ma la risposta del giocatore è rimasta la stessa: da Londra non mi muovo. L'attaccante belga, acquistato in estate dai Blues per 40 milioni di euro, è al momento chiuso dall'esplosione di Diego Costa. Il club rossonero aveva pensato al belga per l'eventuale sostituzione di Bacca a gennaio.