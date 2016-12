Gossip, Morata: parole d'amore a Zaza

21/12/2016 15:38

GOSSIP MORATA ZAZA - Non è certamente un momento facile per Simone Zaza. Dopo il rigore fallito all'Europeo contro la Germania che ha contribuito all'eliminazione degli azzurri dalla competizione, l'attaccante ha lasciato la Juventus per trasferirsi con la formula del prestito oneroso al West Ham. Il 25enne di Policoro tuttavia, non è riuscito tuttavia a lasciare il segno in Premier League, tanto che ormai si parla di un suo ritorno alla base, ma soltanto di passaggio: Zaza, come Calciomercato.it vi ha raccontato in esclusiva, è infatti sempre più vicino al Valencia di Prandelli.

Per sostenere e consolare il suo amico ed ex compagno di squadra, Alvaro Morata gli ha dedicato un post sul suo account ufficiale 'Instagram', accompagnandolo con uno scatto che li ritrae insieme abbracciati: "Pagherei oro per avere più tempo da passare con te... vedrai che tutti gli sforzi che fai nel tuo lavoro ti ripagheranno poco a poco ! Ti voglio bene ⚽️", l'affettuoso messaggio del madrileno a Zaza.

F.S.