Fiorentina-Napoli, Sousa: "Senza Higuain, più alternative. ll 4-3-3 di Sarri, da manuale"

FIORENTINA NAPOLI SOUSA - Il tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa, ha speso parole d'elogio per il Napoli di Sarri, prossimo avversario dei viola, domani, come da programma del 18 turno della Serie A.

"Gli azzurri sono cambiati leggermente nelle dinamiche rispetto all'anno scorso quando aveva Higuain - ha sottolineato allenatore portoghese in conferenza stampa - Ora hanno altre alternative, altre dinamiche che mi piacciono tantissimo. Sono nato calcisticamente con il 4-3-3, ci ho giocato anche in nazionale con quello schema e Sarri lo sta proponendo nel migliore dei modi, grazie anche ai giocatori che ha disposizione. Dal canto nostro, dovremo cercare di essere noi stessi anche nelle difficoltà e quando i nostri avversari ci pressano. Dobbiamo riuscire ad avere la certezza di essere competitivi dall'inizio alla fine della gara. La nostra squadra ha questa capacità e sono convinto che domani lo dimostreremo. Dovremo essere concreti in tutto quello che facciamo, soprattutto quando abbiamo noi il pallone. Abbiamo dimostrato che riusciamo a competere con tutte le squadre, anche quelle che hanno altissima qualità. Cerchiamo di lavorare per essere continui anche caratterialmente, sappiamo che possiamo crescere sia a livello di risultati che di prestazioni".

