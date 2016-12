Roma-Chievo, Maran ammette: "Cercheremo di essere scomodi"

21/12/2016 15:07

MARAN ROMA-CHIEVO / "La Roma proverà a fare risultato, ma noi cercheremo di essere scomodi. Mi aspetto una sfida difficile. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo": così Maran, tecnico del Chievo, ha parlato della sfida di giovedì sera contro i giallorossi. La formazione clivense avrà diverse defezioni: "Non saranno convocati Castro, Cesar, Cacciatore, Hetemaj, Gobbi, Sardo e Seculin. Ho comunque grande fiducia e non mi sono mai lamentato per le assenze dei giocatori. E' vero, abbiamo una lunga lista di indisponibili, ma all'Olimpico daremo comunque il massimo".

Il tecnico del Chievo parla della prossima sfida all'Olimpico

Intanto, l'avversario Spalletti ha fatto capire di temere l'ultima sfida del 2016 oggi in conferenza stampa. "Se saremo solidi potremo far bene - ha poi proseguito il tecnico - Abbiamo voglia di continuare a fare bene. Ci siamo guadagnati il rispetto degli avversari sul campo, grazie alle prestazioni e al coraggio con cui affrontiamo le partite. E' bello sentire che c'è questo rispetto per il Chievo: secondo me se lo merita". La squadra gialloblu ha al momento 25 punti in classifica, grazie alle 7 vittorie e 6 pareggi. Solo 4 sconfitte in stagione, e un distacco dalla terzultima di 16 punti. La scorsa estate si è parlato di un possibile addio di Maran, cercato per diverso tempo dall'Atalanta e dalla Sampdoria. Dopo un lungo tira e molla, l'allenatore ex Catania è rimasto a guidare la formazione gialloblu.

I.T.