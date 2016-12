Torino-Genoa, Mihajlovic: "Ljajic decidesse cosa vuole fare da grande"

21/12/2016 15:04

TORINO-GENOA MIHAJLOVIC - Alla vigilia del match contro il Genoa, il tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, ha incontrato i giornalisti per la consueta conferenza stampa della vigilia. Dopo ben 3 sconfitte consecutive, l'allenatore dei granata vuole tornare a fare tre punti contro il 'Grifone': "Si scrive la letterina a Babbo Natale e se sei bravo, ti porta i regali - le parole dell'ex Milan e Sampdoria - Dobbiamo tornare ad essere affamati, non più imborghesiti. La colpa è sicuramente mia, non sono evidentemente riuscito a trasmettere la rabbia necessaria. Voglio vedere una squadra aggressiva, con le caratteristiche che ci hanno permesso di arrivare fino qua. Dovremo stare attenti perché i rossoblu sono riusciti, non a caso, a battere Juventus, Milan e Fiorentina. Hanno una rosa dotata di qualità, fisicità, che rispecchia il carattere del suo allenatore".

Battuta poi dedicata a Giovanni Simeone: "Il 'Cholito' farà strada, ha la grinta del padre: spero si ricordi che sono amico di Diego", ha scherzato il tecnico serbo. Discorso poi tornato in casa, con le dichiarazioni su Adem Ljajic, duramente criticato dopo la sconfitta contro il Napoli. "Lo conosco bene, so che può e deve dare di più e lo sa anche lui: lo faccio per il suo bene, il mio e per il bene di tutti. Ha i mezzi per essere il leader del Torino, ma deve decidere cosa vuol fare da grande".

F.S.