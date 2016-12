Roma-Lazio, fallaccio di Rossi su Marchizza: rischia lunga squalifica

21/12/2016 14:50

ROMA LAZIO ROSSI MARCHIZZA / Rischia dalle 3 alle 5 giornate di squalifica Alessandro Rossi: il giovane calciatore della Lazio primavera è stato espulso durante il derby con la Roma di coppa Italia in programma oggi per un fallaccio a metà campo su Marchizza al 39' della prima frazione di gioco sul punteggio di 4-0 per i giallorossi. Un intervento che potrebbe costare caro all'attaccante classe 1997: la sua entrata potrebbe essere punita con una squalifica dalle 3 alle 5 giornate.

B.D.S.