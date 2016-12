Calciomercato Fiorentina, ecco cosa frena l'arrivo di Jovetic

21/12/2016 14:29

FIORENTINA JOVETIC INTER - Stevan Jovetic, dopo l'ennesima esclusione dai convocati del tecnico Pioli per la gara contro la Lazio di questa sera, si appresta a lasciare l'Inter. Ormai fuori dal progetto tecnico dei nerazzurri, per il montenegrino la strada più battuta è quella di un ritorno alla Fiorentina. In viola potrebbe ritrovarsi e tornare ai fasti di un tempo ma, riporta 'La Nazione', la trattativa è frenata da un particolare di non poco conto: la quota per il riscatto, adesso obbligatorio, del calciatore dal Manchester City. Adesso è a carico dell'Inter, ma in caso di cessione verrebbe ceduto anche il contratto siglato. Una situazione, dunque, sulla quale si sta certamente discutendo per arrivare ad una soluzione che accontenti tutte le parti in causa.

A.L.