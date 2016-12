Calciomercato Juventus, non solo Galaxy su Hernanes: pressing Valencia

21/12/2016 14:17

CALCIOMERCATO JUVE HERNANES VALENCIA - Non ci sono solo i Los Angeles Galaxy su Hernanes. Il centrocampista brasiliano della Juventus è finito, nuovamente dopo l'interesse della scorsa estate, nel mirino del Valencia. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il tecnico degli spagnoli, Cesare Prandelli, starebbe premendo per avere il giocatore: la formula del trasferimento sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto con ingaggio a carico del club del 'Pipistrello'. Con il Valencia c'è anche in ballo la trattativa per Simone Zaza, ma il problema è rappresentato dall'alto ingaggio del bomber, attualmente al West Ham.

A.L.