Juventus-Milan, Galliani: "Da Berlusconi solo una battuta, sdrammatizziamo"

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

21/12/2016 14:12

JUVENTUS MILAN GALLIANI / Si parte: il Milan, dopo l'annullamento del volo di ieri, è pronto a volare a Doha per sfidare la Juventus nella Supercoppa italiana. L'amministratore delegato rossonero Adriano Galliani dopo le polemiche di ieri che hanno incendiato le news Milan tenta di sdrammatizzare e ai cronisti presenti a Malpensa ha commentato le parole di Silvio Berlusconi sulla Juventus: "Il presidente l'ho sentito, non fa mai pronostici. Berlusconi ha fatto solo una battuta, sdrammatizziamo per favore".

Il dirigente del club rossonero torna sul mancato volo di ieri e sulla minaccia di non giocare la Supercoppa: "C'è semplicemente un aereo che non è arrivato e ci ha creato un problema, in pullman non si arriva a Doha. Adesso sembra che ci sia quindi problema risolto. Noi siamo felici di andare a Doha, abbiamo fatto un contratto con la Lega e la Juventus. Semplicemente un aereo è partito e l'altro no".

Supercoppa, Galliani e le polemiche: "Bisognerebbe arrivare insieme"

Galliani però rimarca come le condizioni con cui le due squadre arrivano al match non sono uguali: "Marchisio dice che arrivare prima non è un vantaggio? Bisognerebbe arrivare tutti uguali, ma non voglio infilarmi in polemiche. Non mi interessa sapere se è un vantaggio o uno svantaggio".

Polemiche a parte, il Milan vuole alzare un trofeo dopo anni di astinenza e Galliani mette da parte il calciomercato, concentrandosi solo sulla Supercoppa: "E' una finale importante, quest'anno abbiamo incontrato tre volte la Juventus e abbiamo sempre giocato alla pari. Una l'abbiamo vinta e le altre due no. Abbiamo fatto la prima delle due finali perdendo ai supplementari e adesso abbiamo la seconda finale".