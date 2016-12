Juventus-Milan, Marchisio: "Ecco cosa dobbiamo fare per portarci a casa la Supercoppa"

21/12/2016 13:58

JUVENTUS MILAN MARCHISIO / A due giorni dalla supersfida di Doha, dove Juventus e Milan si contenderanno la Supercoppa Italiana, in occasione del mediaday ha parlato il centrocampista bianconero Claudio Marchisio: "E' una partita secca e giochiamo contro una squadra che ha fatto molto bene nella prima parte della stagione, quindi dovremo fare molta attenzione per riuscire a portare questo trofeo a casa. La sfida di campionato contro i rossoneri ci ha insegnato che non bisogna sottovalutare nessun avversario: se non si mette grande concentrazione, e tanta voglia, si può rischiare con chiunque. Da parte loro ci sarà grande voglia di riscatto, considerata la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Sicuramente il Milan vorrà provare a continuare a fare bene dopo questo buon inizio di campionato. Sappiamo che arriveranno qui molto agguerriti per provare a strapparci questo trofeo. La forza del nostro gruppo è sempre stata quella di voler sfruttare ogni occasione, di portarci a casa ogni sfida che si siamo trovati davanti. Vogliamo chiudere questo 2016 nel migliore dei modi: con un altro trofeo".



Marchisio, poi, conclude: "Dopo l'infortunio cerco soltanto di allenarmi bene giorno dopo giorno per arrivare al massimo della forma, soprattutto per la seconda parte del campionato. Ora mi sento molto bene e so che c'è una finale da giocare e da vincere. Per me è stato un anno agrodolce, perché questo potrebbe essere il terzo trofeo del 2016 per la Juventus ma personalmente ho vissuto un infortunio importante. Per quanto riguarda il gruppo, però, è stato un anno di altissimo livello, in cui abbiamo raggiunto numeri incredibili. Ora però, come sempre, bisogna sempre guardare avanti: di fronte a noi c'è un altro trofeo da portare a casa".



L.P.