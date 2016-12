Calciomercato Juventus, Marotta: "Abbiamo parlato con l’Atalanta. E Witsel..."

21/12/2016 13:03

CALCIOMERCATO JUVENTUS MAROTTA / A pochi giorni dalla fine dell'anno e, dunque, dall'inizio della sessione invernale di calciomercato, l'Amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha fatto il punto sulle strategie juventine: "Reputo difficile che succedano cose sconvolgenti a gennaio, non è semplice trovare un giocatore che possa inserirsi in un gruppo di qualità come il nostro in questo periodo. Di certo, stiamo lavorando, perseguendo come sempre la politica di investire sui giovani di talento che meritano di essere messi alla ribalta: per esempio abbiamo parlato con l’Atalanta, ma non solo con loro. Witsel? In questo momento non ci sono novità rilevanti, è un buon giocatore, vedremo… Posso solo dire che siamo una società solida e possiamo permetterci investimenti rilevanti nell’area sportiva, come confermano gli arrivi di Higuain e Pjanic la scorsa estate. Gli obiettivi dell’azienda vanno di pari passo con quelli sportivi" le parole riportate dal sito ufficiale bianconero.



L.P.