Calciomercato, i tifosi 'spingono' James Rodriguez verso Juve e Inter

21/12/2016 13:09

CALCIOMERCATO JUVE INTER JAMES RODRIGUEZ - Le parole di James Rodriguez ("Non sono felice, ho tante offerte") rilasciate dopo la conquista del Mondiale per Club, hanno scosso l'ambiente del Real Madrid. Il colombiano non sta trovando molto spazio nell'undici di Zidane e potrebbe lasciare la Spagna nella sessione invernale di mercato, con Juventus e Inter che seguono con attenzione la vicenda. Nel frattempo, un sondaggio lanciato dal quotidiano spagnolo 'As' non lascia dubbi: i tifosi non vogliono più Rodriguez al Real. Più del 70% dei sostenitori si sono detti pronti a salutarlo, solo il 30% vorrebbe ancora vederlo al 'Bernabeu'. Più chiaro di così...

A.L.