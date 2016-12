Tv, feste natalizie e cartoni animati: ecco la programmazione

21/12/2016 12:48

TV CARTONI ANIMATI PROGRAMMAZIONE NATALE 2016 / ROMA – Natale è soprattutto la festa dei più piccoli e anche quest’anno la programmazione Rai dedicata ai cartoni animati è ricca di appuntamenti da non perdere. L'azienda del servizio pubblico televisivo trasmetterà tanti capolavori di animazione firmati Walt Disney e Pixar, vero e proprio rituale natalizio che si protrae fino all’età adulta.

I cartoni in programmazione da mercoledì 21 al 4 gennaio 2017

Mercoledì 21 dicembre 2016: la programmazione di cartoni natalizi comincia mercoledì 21 dicembre alle 21.10 su Rai 2 con il Premio Oscar come miglior film d'animazione e miglior canzone Frozen del 2013.

Giovedì 22 dicembre 2016: su Rai 2 alle 21.10 il premio Oscar Ribelle – The Brave del 2012.

Venerdì 23 dicembre 2016: su Rai 2 alle 21.10 spazio al film Disney del 2010 Rapunzel – L’intreccio della torre.

Sabato 24 dicembre 2016: la vigilia "inizia" alle prime ore del mattino; alle 07.00 su Rai 2 con Oliver & Company, film del 1988 ispirato a Oliver Twist di Charles Dickens. Alle 08.05 andrà in onda Trilli e alle 09.15 Trilli e il tesoro perduto. Nel pomeriggio, su Rai 3, alle 14.55 verrà trasmesso il film Disney del 2007 I Robinson – Una famiglia spaziale, seguito da Khumba, cercasi strisce disperatamente alle 16.25. In serata si torna su Rai 2; alle 21.10 con il grande classico Il Gobbo di Notre Dame e, aspettando la mezzanotte, la serata si chiude con Alice nel paese delle meraviglie alle 22.40.

Domenica 25 dicembre 2016: la maratona natalizia inizia presto. Su Rai 2 alle 06.45 andrà in onda Vita da Giungla – Operazione tricheco, alle 07.40 ci sarà Trilli e il grande salvataggio e alle 08.50 Trilli e il segreto delle ali. Dopo l’abbuffata, alle 14.30 su Rai 3 c’è Arthur e il popolo dei Minimei, poi su Rai 4 A Bug’s Life – Megaminimondo. La sera di Natale Rai 3 propone alle 21.00 A Christmas Carol, produzione del 2009 diretta da Robert Zemeckis e ispirata al racconto natalizio per eccellenza, il Canto di Natale di Charles Dickens. Prima di andare a dormire, su Rai 2, alle 22.50 va in onda Up premio Nobel del 2009.

Lunedì 26 dicembre 2016: il primo film d’animazione della giornata è Mucche alla riscossa alle 15.30 su Rai 2, mentre in prima serata alle 21.15 su Rai 3 è la volta di Ralph Spaccatutto del 2012.

Dopo la pausa-cartoni per qualche giorno, si riprenderà, sempre su Rai 2 giovedì 29 dicembre con Big Hero 6 che verrà trasmesso in serata alle ore 21.10. A seguire la riproposizione di UP dalle 23. La sera di San Silvestro, l’ultimo dell’anno, spazio a due grandi classici: alle ore 21.10 su Rai 2 sarà trasmesso il film d’animazione Disney Gli Aristogatti, a seguire alle 23.10 ci sarà il classico Aladdin.

Il primo gennaio 2017 si ricomincia, sempre su Rai 2, con Pinocchio trasmesso alle 16. Alle 19 sarà la volta di Mulan per poi passare a Maleficent che verrà trasmesso alle 21. Il 4 gennaio, mercoledì, su Rai 3, si conclude la maratona Disney: alle 23.15 verrà trasmesso Cars.

S.C.