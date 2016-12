21/12/2016 12:52

CALCIOMERCATO BOLOGNA CERCI LAZIO - Nonostante la recente convocazione da parte del tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone, Alessio Cerci resta in uscita dai castigliani. L'esterno romano sarebbe finito nel mirino di un altro club italiano, dopo l'interesse della Lazio. Stando a 'Il Resto del Carlino', il Bologna avrebbe preso contatto con il club spagnolo per chiedere informazioni sul calciatore ex Milan e Fiorentina, tra le altre.

A.L.