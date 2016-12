Juventus, Marotta risponde al Milan: "Arbitri? Noi restiamo vincenti. Sul ritardo aereo..."

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

21/12/2016 12:47

JUVENTUS MILAN MAROTTA / Comincia ad infiammarsi a suon di dichiarazioni la Supercoppa italiana. Dopo la battuta del presidente del Milan, Silvio Berlusconi, che aveva detto che per fermare la Juventus bisognerebbe cambiare tutti gli arbitri, arriva la replica dell'Ad bianconero Beppe Marotta: "Cambiare gli arbitri? Per noi non è un problema, restiamo vincenti e partiamo per trionfare sempre, come racconta anche il nostro palmarès. Intanto abbiamo cominciato a cambiare tutte le bandierine del calcio d’angolo nel nostro stadio che, caso unico in Italia, portano il logo della Juventus (scherza, ndr)".



Marotta, poi, replica anche ad Adriano Galliani sul caso dell'aereo che ha costretto i rossoneri a partire per il Qatar con un giorno di ritardo: "È un dirigente esperto e saggio. Conosce molto bene il calcio e sono sicuro che sappia come superare questo che è un disguido: capisco il loro disagio, ma non credo che la sua sia una polemica nei nostri confronti. Noi abbiamo rispettato il programma indicatoci, non penso che arrivare 24 ore prima o dopo cambi molto, anche perché la differenza climatica non è così enorme. Anzi, secondo alcune teorie moderne è meglio arrivare vicino al giorno della partita… Quanto è accaduto comunque può essere preso come un esempio di situazione organizzativa da migliorare per il futuro".

Juventus, Marotta: "Vogliamo Supercoppa e sesto scudetto"

In chiusa, l'Ad fa il punto sulle ultime news Juventus: "Abbiamo vissuto un 2016 straordinario e vogliamo coronarlo al meglio vincendo quello che in contemporanea è il primo trofeo della stagione e l’ultimo dell’anno solare. Non sarà facile, è una finale ed il Milan è un avversario blasonato che sta facendo molto bene. Noi dobbiamo essere all’altezza del ruolo in cui la storia ci ha sempre messi, vogliamo aggiungere un altro trofeo alla nostra ricca bacheca. Obiettivi? Supercoppa e poi sesto Scudetto, che è un traguardo storico che stimola tutti noi, un obiettivo straordinario per il calcio italiano. In Champions League, come in tutte le competizioni, partecipiamo per cercare di vincere: il primo avversario sarà il Porto, che non va assolutamente sottovalutato" le parole riportate dal sito ufficiale bianconero ed evidenziate da Calciomercato.it.