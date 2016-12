Manchester United, doppio regalo per Mourinho: contratto a vita e Griezmann!

21/12/2016 12:29

MANCHESTER UNITED MOURINHO GRIEZMANN / Altro che panchina in bilico. L'avvio di stagione non superlativo non ha scoraggiato la dirigenza, che in testa ha chiaro il suo progetto: il futuro del Manchester United si chiama José Mourinho. Nonostante il sesto posto a -13 dal Chelsea di Conte infatti, i 'Red Devils', racconta 'gazzetta.it', vorrebbero fare del portoghese il nuovo Alex Ferguson proponendo al tecnico un contratto fino al 2025, quando avrà 62 anni.



Lo 'Special One', dunque, sarebbe stato individuato come l'uomo giusto per riportare lo United ai vecchi fasti, puntando forte anche sul mercato. Ed in questo senso sarebbe già stato individuato il primo obiettivo per l'estate, che risponde al nome di Antoine Griezmann. Pronti 70 milioni di euro.



L.P.