Calciomercato Juventus, da Witsel a Rakitic: restyling a centrocampo

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

21/12/2016 12:37

CENTROCAMPO JUVENTUS WITSEL RAKITIC / In casa Juventus la mente è rivolta alla sfida di venerdì 23 a Doha. Nella capitale del Qatar, infatti, sarà assegnato il primo trofeo stagionale: la Supercoppa italiana contro il Milan. Il calciomercato, come sempre, è sullo sfondo, specialmente in questo periodo. Giuseppe Marotta e Fabio Paratici sono pronti ad una vera e propria rivoluzione per il calciomercato Juventus. Tanti i nomi in ballo a centrocampo, sia per l'immediata finestra di gennaio che per giugno. Da Witsel a Verratti passando per Tolisso, N'Zonzi e Rakitic: tutti i nomi della rivoluzione a centrocampo della Juventus tra gennaio e giugno 2016.



Juventus, da Witsel a Tolisso: a centrocampo cambia tutto

La cessione di Paul Pogba in estate ha aperto una voragine tecnica nella metà campo di Massimiliano Allegri. Khedira, Pjanic e il ritrovato Marchisio la possono colmare ma mancano ricambi di qualità. Ecco perché già a gennaio il reparto sarà rivoluzionato, tenendo anche conto degli impegni in Coppa d'Africa di Asamoah (Ghana) e Lemina (Gabon). Il nome più caldo è quello del belga Axel Witsel dello Zenit, già vicinissimo al trasferimento a Torino all'ultimo giorno del mercato estivo. Al momento Zenit e Juventus sono distanti per Witsel ma la prospettiva dei russi di perderlo a parametro zero potrebbe facilitare il buon esito delle trattative. Non solo il belga però: la Juventus sfoglia la margherita.

Tomas Rincon del Genoa sembra sfumato con la Roma in netto vantaggio. In Europa piacciono tantissimo Corentin Tolisso del Lione e Steven N'Zonzi del Siviglia. Per Tolisso il Lione non farà sconti alla Juventus, come riportato in esclusiva da Calciomercato.it. Per il francese del Siviglia, invece, c'è da battere la concorrenza del Chelsea e la consapevolezza che Jorge Sampaoli non si priverà facilmente del giocatore. Il nome nuovo? Emil Forsberg del Lipsia, per cui la Juventus tenterà un assalto già a gennaio, come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it. Lo svedese è considerato come il possibile erede di Nedved ma sarà duello rusticano con la Roma e con club di Premier League come Liverpool ed Arsenal. Suggestione Draxler: il tedesco, in rotta col Wolfsburg, è vicinissimo al Psg.

Obiettivi Juve in Serie A: Gagliardini, Kessié. Ed Hernanes...

L'occhio non è rivolto solamente ai talenti che tanto bene hanno figurato in Champions League. L'attenzione è rivolta soprattutto in casa Atalanta. L'ivoriano Franck Kessié vuole anticipare il trasferimento alla Juventus, come riportato in esclusiva da Calciomercato.it, anche se al momento pare più probabile un approdo in Premier League. In casa bergamasca l'altro nome caldo è quello di Roberto Gagliardini, talento classe '94 che potrebbe essere il secondo colpo orobico della Juventus dopo Caldara. Marotta e Paratici lavorano anche sulle uscite: Hernanes, già nei radar del Genoa, è un obiettivo dei Los Angeles Galaxy, come riportato in esclusiva da Calciomercato.it.

Non solo gennaio, Juve: in estate Rakitic e Verratti?

Abbiamo visto tanti nomi per l'immediato ma la Juventus lavora già anche per la stagione 2017/2018. Uno degli obiettivi principali sarà quello di aggiungere un altro pezzo da 90, o forse due. Gli indiziati principali sono Ivan Rakitic, che sta vivendo un momento difficile al Barcellona con Luis Enrique, e Marco Verratti. La stella del Psg però è conteso anche dall'Inter tanto che l'agente di Donato Di Campli ha parlato apertamente del potere di acquisto del gruppo Suning. A giugno, inoltre, sarà anche il momento di Rodrigo Bentancur, talento uruguaiano di livello mondiale prenotato dal Boca Juniors.