21/12/2016 12:00

JUVENTUS VISITA XAVI / In attesa che il Milan arrivi a Doha, la Juventus si gode la visita di un ospite d'eccezione nel ritiro allestito in preparazione della Supercoppa Italiana in programma venerdì 23 dicembre: la leggenda del calcio spagnolo Xavi, ex Barcellona e attualmente in forza all'Al Sadd, ha fatto visita al club bianconero.

S.D.