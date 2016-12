21/12/2016 11:53

CALCIOMERCATO TORINO OBI / L'avventura di Joel Obi con il Torino è al capolinea. Lo sostiene il sito 'toro.it', secondo cui il club granata starebbe cercando acquirenti per il centrocampista nigeriano. Finora l'unica squadra che si è fatta avanti è il Perugia, che però non potrebbe garantirgli lo stipendio attuale, senza dimenticare che l'ex interista non sembra intenzionato a scendere in Serie B.

M.R.