Calciomercato Chelsea, deciso il futuro di Batshuayi

22/12/2016 03:57

CALCIOMERCATO CHELSEA BATSHUAYI CONTE - Michi Batshuayi non immaginava, probabilmente, di vivere una situazione del genere quando in estate ha firmato per il Chelsea di Antonio Conte. Il tecnico italiano sta puntando con decisione su Diego Costa che lo sta ripagando a suon di gol e prestazioni importanti. Lo spazio per il centravanti belga, arrivato dall'Olympique Marsiglia, è sempre più ridotto e per questo si è parlato di una possibile cessione in prestito nella prossima finestra di mercato. Un'opzione, però, che il club non vuole prendere in considerazione: secondo il 'Mirror', la dirigenza dei 'Blues' ha deciso che il 23enne attaccante non lascerà 'Stamford Bridge' almeno fino alla fine della stagione in corso.

A.L.