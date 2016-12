Supercoppa in bilico. Juventus, parla Marotta: "Il Milan rinuncia? Non vedo motivi"

21/12/2016 11:45

SUPERCOPPA JUVE MILAN MAROTTA GALLIANI - La Supercoppa si avvicina, ma a tenere banco è il mancato arrivo del Milan a Doha per un problema tecnico dell'aereo che avrebbe dovuto portare i rossoneri in Qatar. La partenza è prevista per oggi pomeriggio alle 15, ma se ci dovessero essere ulteriori ritardi, il club meneghino potrebbe rinunciare come spiegato dall'amministratore delegato Adriano Galliani. Nel frattempo, la Juventus è arrivata a Doha e si sta allenando in vista del match. A parlare di questa situazione è Beppe Marotta, ai microfoni di 'Rai Sport': "Non vedo motivi affinché questo possa accadere, mi farò spiegare da Galliani. Perché andare a giocare così lontano dall'Italia? Perché è uno spot per il calcio italiano e ritengo che sia positivo da tutti i punti di vista. Non è il primo anno che facciamo scelte del genere e per me è una decisione giusta, quello che è successo al Milan lo abbiamo saputo appena arrivati a Doha e devo parlare con Galliani per saperne di più".

A.L.