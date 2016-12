Genoa, 'tegola' Miguel Veloso: ecco i tempi di recupero

21/12/2016 11:38

GENOA INFORTUNIO VELOSO / Brutte notizie dall'infermeria per l'allenatore del Genoa Ivan Juric: secondo quanto si legge questa mattina in edicola sulle pagine di 'Tuttosport', il centrocampista Miguel Veloso dovrà rimanere fermo ai box 45 giorni per la lesione di 2° grado al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata contro il Palermo. Il ritorno in campo potrebbe avvenire a inizio febbraio 2017, in occasione di Genoa-Sassuolo.

S.D.