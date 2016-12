Chelsea, Conte sfida l'Inter: a gennaio si punta Kjaer

22/12/2016 02:00

CHELSEA KJAER / Antonio Conte, in testa alla classifica di Premier League, si guarda intorno in vista del mercato di gennaio, al fine di rafforzare la propria rosa, soprattutto nel reparto arretrato.

Possibile un colpo in Turchia per il Chelsea, come riportato da 'Turkishfootbal.com', con Kjaer nel mirino dei 'Blues', per il quale, nonostante sia stato accostato a svariati club, il Fenerbahce non ha ancora ricevuto un'offerta ufficiale.

Il centrale danese, oggi 27enne, è stato accostato anche all'Inter di Pioli. Per lui sarebbe un ritorno in serie A, dopo le esperienze con Palermo e Roma.

L.I.